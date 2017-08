Konzert mit den Stuttgarter Philharmonikern

Dirigent / Solist: Dan Ettinger, Hammerflügel

Zwei bekannte g-Moll-Sinfonien von W. A. Mozart (KV 183 und 550) bilden das Zentrum des diesjährigen Konzerts mit den Stuttgarter Philharmonikern. Am Pult steht mit Dan Ettinger einer der gefragtesten Dirigenten seiner Generation. Seit der Spielzeit 2015/2016 ist er Chefdirigent der Stuttgarter Philharmoniker und zugleich Generalmusikdirektor der Landeshauptstadt. Ein Künstler von enormer Vielseitigkeit: studierter Pianist, der auch Kontrabass spielen kann, sehr erfolgreicher Opernsänger, der in seinem Heimatland Israel die wichtigsten Rollen eines lyrischen Baritons verkörperte. Und Dan Ettinger ist ein Dirigent, der in den bedeutenden Opernhäusern und Konzertsälen der USA, Japans, Israels, Österreichs und Deutschlands große Erfolge feiert. In unserem Konzert dürfen wir aber auch den Pianisten Ettinger erleben, mit Haydns Klavierkonzert in D-Dur. 2024 werden die Stuttgarter Philharmoniker 100 Jahre alt. Das internationale Renommée des Orchesters ist mit vielen großen Dirigentenpersönlichkeiten verknüpft.Wolfgang Amadeus Mozart / Sinfonie g-Moll KV 183 Joseph Haydn / Klavierkonzert D-Dur Wolfgang Amadeus Mozart / Sinfonie g-Moll KV 550