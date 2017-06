Konzert mit "Dreyer's Rock"

Die Rock-Pop-Abteilung der Städtischen Mu­sik­schu­le „Jo­hann Mel­chi­or Drey­er“ lädt zum gemeinsamen Konzert ein. Zunächst zeigt die Schülerband in neuer Formation und live vor Publikum, was über die Monate im Proberaum erarbeitet wurde. Danach wird „Drey­er’s Rock“, die Lehrerband der Musikschule Ellwangen, den Abend übernehmen. Von aktuellen Chartsongs über Klassiker aus Rock und Pop, bis hin zu eigenen Interpretationen bekannter Songs: Alles wird von den fünf Musikern am Abend neu interpretiert, um jeden Song egal welchen Genres zu einem wirklichen Live-Erlebnis zu machen. „Drey­er’s Rock“ sind: Car­men Lehmann (Ge­sang), Mar­kus Braun (Bass), Klaus Diet­rich (Pia­no), Dirk Feuchter (Drums) und Uli Hoffmann (Gi­tar­re). Die beiden Bands sowie die Musikschule Ellwangen freuen sich auf einen groovigen Abend gemeinsam mit Ihnen bei hoffentlich gutem Wetter im Biergarten.