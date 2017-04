Internationaler Museumstag: Konzert mit Gagliano Violine

Der Geiger Bahadir Arkilic bringt eine um 1770 von Nicola Gagliano gebaute Violine aus der Sammlung des Geigenbauers Johann Stüber zum Klingen. Neben Klassik interpretiert der in Crailsheim lebende Musiker auch Weltmusik. Begleitet wird er dabei von Kemal-Faruk Sentürk auf der Gitarre. Die in Neapel ansässige Geigenbauerfamilie Gagliano betrieb über fünf Generationen Geigenbau. Nicola war von ca.1730 bis 1787 tätig. Bei ihren Modellen orientierten sich die Gaglianos an Stradivari. Der in Crailsheim geborenen Johann Stüber, lebte als Geigenbauer in Den Haag und vermachte sein exzellente Geigensammlung seiner Geburtsstadt mit der Auflage, sie öffentlich zu zeigen. Das Konzert zum Internationalen Museumstag mit dem Motto „ Spurensuche. Mut zur Verantwortung“ macht das in der Sammlungsausstellung des Stadtmuseums im Spital gezeigte Instrument hörbar.