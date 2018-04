Konzert mit Hyeyoon Park / Benjamin Grosvenor

Der britische Pianist Benjamin Grosvenor ist für sein elektrisierendes Spiel und seine einfühlsamen, eindringlichen Interpretationen bekannt.

Virtuose Technik und exzellentes Gespür für Klangfarben machen ihn zu einem der meistgefragten jungen Pianisten weltweit. Seinen ersten Klavierunterricht erhielt der Künstler mit sechs Jahren. Mit elf - 2004 - gewann er seinen ersten bedeutenden Wettbewerb und es folgte eine international bereits sensationelle Karriere als Konzertpianist. Schon 2011 nahm ihn DECCA als jüngsten britischen Musiker unter Vertrag. Hyeyoon Park, 1992 in Seoul geboren, startete ihre Konzertkarriere im Alter von neun Jahren. Ihre Studien begann sie in den USA, es folgte die Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin und sie schloss ihre Ausbildung bei Christian Tetzlaff 2016 an der Kronberg Academy mit dem Master ab. Als begeisterte Kammermusikerin tritt die junge Künstlerin bei vielen namhaften Festivals auf. Hyeyoon Park spielt eine Violine des deutschen Geigenbauers Stefan Peter Greiner.

L.v. Beethoven / Sonate für Klavier und Violine Nr. 8 G-Dur op. 30/3M. Ravel / Sonate für Violine und Klavier G-DurB. Bartók / Rhapsodie für Violine und Klavier Nr. 1 Sz 86 BB 94J. Brahms / Sonate für Klavier und Violine Nr. 3 d-Moll op. 108Das Konzert wird von der Löwenbrauerei, Fr. Erhard GmbH&Co. KG gefördert.