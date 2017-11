Konzert mit Taubertal Revival Tour

× Erweitern (c) TRT Taubertal Revival Tour

Vier Männer irgendwo in ihren Zwanzigern. Unzählige Melodien ohne Alter. Unsterbliche Rockklassiker in akustischem Gewand, Folknummern, bei denen kein Bein still steht, Balladen, bei denen kein Auge trocken bleibt.

Die Taubertal Revival Tour steht für alles und nichts. Für Struktur und Anarchie. Für Hirn, Arsch und Bauch - und vor allem jede Menge Herz. Für Abende am Lagerfeuer, bei denen eine alte, verstimmte Wandergitarre herumgereicht wird. Für den Augenblick, in dem Gitarre, Klavier, Mundharmonika, Kontrabass, Mandoline, Percussion, Stimme, Stimme, Stimme und Stimme aufeinandertreffen und mehr ergeben als die Summe ihrer Teile. Für den Moment, an dem Menschen auf ein Glas Markelsheimer Tauberschwarz zusammenkommen, um Musik zu machen. Freunde aus alten Jahren treffen sich zum fünften Mal in Folge am 30. Dezember im Taubertal zum Revival und spielen Lieder aus alten, jungen und kommenden Tagen. Der Club W71 in Weikersheim gibt ihnen dafür ein neues Zuhause.

Neil Young, Bruce Springsteen, Bob Dylan und Otis Redding treffen auf Coldplay, Elton John und Sting treffen auf Millencolin, Hot Water Music und Social Distortion. Allein auf der Bühne, gemeinsam der Bühne, vereinzelt mit Gästen. Die Taubertal Revival Tour das sind Justus Neidlein, Jochen Rabe, Felix Koglin und Uwe Mailänder. Es ist das Abfeiern von Lieblingsliedern, das Anpreisen von eigenen Songs, vor allem aber eine tiefe Verbeugung vor der Musik. Das Konzert beginnt um 21:00 Uhr.