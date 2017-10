Konzert mit Julia Lange (Gitarre)

"Klassik und Crossover"

Die 18-jährige Gymnasiastin aus der Nähe von Aschaffenburg ist vielfach auf der klassischen Gitarre ausgezeichnet worden: 1. Preis beim Roland-Zimmer-Gitarrenwettbewerb, dreimal der 1.Preis beim Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" und auch international beim D Addario Award im Jugendwettbewerb "Rago". Sehr früh klassisch ausgebildet, findet sie heute vor allem Gefallen am Fingerstyle. Der Altmeister dieses Genres, der Australier Tommy Emmanuel, schrieb zu Julias Arrangement von "Yesterday": "Your playing and arranging skills are second to none... you play so in tune, so in time and with powerful feeling."

Wichtig für Julia ist, sich in den verschiedenen Stilen frei entfalten zu können, zu experimentieren und immer wieder Neues zu lernen. Mit Klassik, Fingerstyle oder E-Gitarre weiß die junge Künstlerin ihr Publikum in den Bann zu ziehen.Auf dem Programm des Abends stehen Werke von Albeniz, Tarrega und Armand Coeck, sowie eigene Kompositionen und Fingerstyle Arrangements (aus dem Bereich Pop).