Konzert mit Milonga Sentimental

Beim Konzertabend des Ensembles Milonga Sentimental am Mittwoch, 06. September im Kurhaus Bad Rappenau werden die bekanntesten Werke der klassischen Musik neu interpretiert. Egal, ob Sie Liebhaber, mehr ein Mozart-Fan sind oder ein Chopin-Werk bevorzugen, es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Dass die Sängerin Malena Grandoni ausgebildete Opernsängerin ist und die Ensemble-Mitglieder großartige Virtuosen auf ihren Instrumenten sind, wird dem Besucher vom ersten Stück an klar. Das Publikum geht mit dem Ensemble auf einen Streifzug durch die klassische Musikkultur mit Werken unter anderem von Rossini, Bizet, Mozart, Gounod und Chopin. Andreas Grandoni interpretiert mit seinen Arrangements und seinem Knopfakkordeon, begleitet von Violine und Kontrabass, auf seine ganz eigene Art neu und will so dazu beitragen, die klassische Musik interessanter und beliebter zu machen. Lassen auch Sie sich verzaubern von der unvergleichlichen Musikalität des Ensembles Milonga Sentimental und seiner Seele, der charmanten Sängerin Malena Grandoni. Das Ensemble besteht aus drei virtuosen Musikern (Andres Grandoni – Knopfakkordeon, Leonardo Torres – Violine, Alberto Federico – Kontrabass) und wird begleitet von der unvergesslichen Stimme von Malena Grandoni. Die Gruppe wurde 2004 gegründet, heute geben sie Konzerte in Deutschland, Österreich, Schweiz, unter anderem in der Philharmonie Berlin. Genießen Sie mit Milonga Sentimental einen stimmungsvollen Abend der Hitparade durch die Epoche der Klassik