Konzert mit Ol Savannahs (Montreal)

Sie kommen den langen Weg aus Montreal um die 7180 Bar mit vielen Instrumenten im Gepäck, noch mehr Leidenschaft und ganz viel Freude am Musikmachen zu entern.

Muddy Waters, The Pogues und Tom Waits gründen eine Folk Rock Band und spielen einen Mix aus Blues, Roots, Folk und geben dazu ne grosse Brise Hillbilly Country. Fertig ist ein wilder tanzbarer Mix der Multiintrumentalisten mit dem charismatischem Sänger und Mastermind Speedy Johnson. Sie wollen immer spielen und spielen sich auch oft in einen Rausch, der whiskygeschwängert weitergeht bis einem die Musik in die Adern schiesst.