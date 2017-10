Eine spannende Mischung gibt es bei dem Jahreskonzert des Gospelchores ON THE WAY unter Leitung von Thomas J. Astfalk zu hören. Zu Gast ist das aus der Jazzszene bekannte Siegfried-Liebl-Trio bestehend aus Siegfried Liebl, dem Schlagzeuger Wolfgang Schürmann und dem Basist Andreas Scheer. Patrizia Lohr wird mit ihrem Sologesang das Konzert abrunden.

Das Konzert findet statt am Samstag, den 18. November um 19.30 Uhr in der evangelischen Auferstehungskirche in der Sonnenbergstraße 19 in Böckingen.