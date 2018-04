Konzert mit Paula und Karol

Im Sound der Pioniere der polnischen Indie-Szene PAULA & KAROL spiegelt sich ihre Attidüde wieder: DIY und Detailverliebtheit, herzerwärmende Texte und Melodien mit Ohrwurmpotenzial und vielfältigem Instrumentarium blancierend zwischen Pop, Folk und Punk.

Der Sound ist elektronisch gespickt, um noch tanzbarer zu werden. PAULA & KAROL sind ein Bandprojekt aus Warschau, ein kreatives Chaos, aus dem die schönsten Lieder entwachsen und Liveshows zu tollen Partys werden!„Come to our concert – we ll break your heart and then we ll fix it up kind.“Die Lust auf Improvisation, der Drang, neue Klänge auszuprobieren, durchzieht ihre musikalische Geschichte. Texte, die Ehrlichkeit und Gemeinschaft betonen, so persönlich wie nur eben möglich. Das aktuelle Album spiegelt auch die momentanen Umstände in Polen wieder. Unverständnis über die Regierung der PiS, die den Rechtsstaat aushöhlt, kann aus der Musik von PAULA & KAROL gelesen werden, die selbst auf einigen Demos gegen die Justizreform aufgetreten sind.Die Musik zieht sofort in den Bann, Song für Song immer und immer wieder zu hören und von Anfang an freut man sich auf das Konzert mit – na klar! - Paula (vocals, minilogue, violin, accordion), Karol (guitar), Krzysztof (guitar), Kuba (bass) und Igor (drums).