Konzert mit Pert Near Sandstone

Sie haben alle Anwesenden bei unserem ersten Fallteich Open Air begeistert. Bluegrass at its best und dazu noch der Eintänzer, das war ein Genuss und das wird es bestimmt wieder.

Sie nennen sich „Pert Near Sandstone“ und kommen aus Minneapolis. Ihr Debütalbum „Up And Down The River“ erschien nun schon vor zehn Jahren, und so vieles ist seit dieser Zeit passiert, musikalische und bandinterne Umbrüche, die letzten Endes in der aktuellen Platte „Discovery Of Honey“ mündeten. Mandoline, Violine, Banjo, Gitarre, Bass und Gesang formen sich zu energiegeladenem Bluegrass, der vielfach auf Tour, aber auch auf dem eigens von der Band gegründeten „Blue Ox“ – Festival begeisterte Zuhörer und Mittänzer findet. Bestimmt auch bei uns!

Sie haben kleine Bars bespielt und große Festivals wie zum Beispiel das Roskilde Festival. Wir können jetzt viel schreiben, aber diese Band muß man definitiv live erlebt haben.