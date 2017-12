Konzert mit Resonance

Es gibt natürlich bereits Cover-Bands wie Sand am Meer, doch "Resonance" hebt sich von den allermeisten dieser Bands durch handwerkliches Können, spielerische Virtuosität und eine riesige Erfahrung ab.Wer "Resonance" einmal Live erlebt hat, der weiß genau was hiermit gemeint ist, denn egal ob man selbst Musiker ist oder nicht - einfach jeder im Publikum sieht, hört und fühlt, dass hier eine ganz besondere Band auf der Bühne steht.Bei "Resonance" gibt es einfach keine Schwachstellen, denn alle Bandmitglieder beherrschen ihre Instrumente nicht etwa nur auf dem so oft gesehenen Amateurniveau, sondern voll und ganz. Hierauf wird auch bei der Auswahl der Gastmusiker, mit denen "Resonance" oft arbeitet, streng geachtet.