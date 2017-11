Konzert mit Sisters (USA)

Sisters aus Seattle im Staate Washington sind junge Menschen von heute, soviel fällt gleich ins Auge. Sie begeistern mit Wohlfühlklängen am 2. Dezember im club w71 e.V.

Emily Westman an den Trommeln und Andrew Vait mit der Gitarre legen Wert auf Korrektness und Gleichheit in ihrem Auftreten, beide spielen sie auch Keyboards und singen, der Name ist wohl Programm, das ganze versprüht den Sexappeal der HuxleyOrwellWelt. Musikalisch sind wir zurück in den späten 70ern, Anfang der 80er mit Wohlfühlklängen und derben Beats a la Prince. Das neue Album "Wait Don´t Wait" klingt nach Bee Gees und Jackson 5, das ist die Waffe des transformierenden Duos in den dunklen und desorientierenden Zeiten von 2017: Freude als Akt von revolutionärer Herausforderung, Trotz im Angesicht der Unterdrückung ist der Name ihres Spiels, und es klingt zu verdammt gut um es zu ignorieren!