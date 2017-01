Konzert mit soaBlech

Blechmusik vom Feinsten mit Walter Schiedels „soaBlech“ am 12.03.2017 um 18.00 Uhr in der Nordheimer Bartholomäuskirche Auch in diesem Jahr setzen soaBlech ihre erfolgreiche Reihe „Konzert in der Kirche“ fort und laden am Sonntag, den 12. März 2017 um 18.00 Uhr zum abendlichen Spiel in die evangelische Bartholomäuskirche in Nordheim ein. Neben Titeln von „Mnozil Brass“ und „da Blechhauf´n" stehen wieder interessante Arrangements und Eigenkompositionen des Trompeters Martin Moser auf dem Programm. Auch Posaunist Hermann Röser steuert dem Programm seine Interpretationen über zwei alte Volksweisen bei. Dem Spielort entsprechend, wird es in diesem Konzert wieder einen sakralen Programmteil geben. Bei einigen Stücken lassen die Trompeter dem tiefen Blech den Vorzug, das in Quartettbesetzung mit interessanten und eigenwilligen Titeln überraschen wird. Walter Schiedel ist in Nordheim kein Unbekannter. 41 Jahre lang war er im Nordheimer Rathaus tätig, zuletzt als stellvertretender Kämmereiamtsleiter. Seit Oktober 2015 ist er im „Unruhestand“ wie es so schön heißt und widmet sich nun ganz seinen musikalischen Projekten. Mit seinen Kollegen von „soaBlech“ trat er bereits 2013 beim Nordheimer Blumensommer auf und kehr nun mit einem Konzert in der Kirche nach Nordheim zurück. Unterstützt wird er von den Trompetern Dr. Gert Wägerle aus Nordhausen und Hansi Bachstetter aus Tamm. Der Brackenheimer Martin Moser macht das Trio der Trompeten komplett. Unterstützt werden die drei „Ventilartisten“ von drei Posaunen und einer Tuba. Als „Zugakrobaten“ an der Posaune bringen Bernd Maurer aus Mundelsheim, Hermann Röser aus Gemmrigheim und Nico Greiner aus Burgstetten sowie eben Tubist Walter Schiedel das nötige Fundament mit ins Ensemble. Alle Sieben haben jahrelange Erfahrung in Big-Bands, Blasorchestern, Jazz- und Tanzmusikformationen bevor sie in dieser reinen Blechbesetzung mit dem schwäbischen Wortspiel im Namen eine anspruchsvolle Herausforderung und Möglichkeit fanden, ihre musikalische Kreativität einzubringen.