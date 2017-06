Konzert "Mit Spatzen auf Kanonen"

Konzert & Coctail»Mit Spatzen auf Kanonen«, das sind Amelie Köder und Thilo BrandtSie: Schauspielerin und Sängerin. Er: begnadeter Musiker. Zusammen: Swing auf einer Wellenlänge! In ihrer künstlerischen Zusammenarbeit sind Amelie Köder (Gesang) und Thilo Brandt (Gitarre/Drums) enge Vertraute. Sie kennen sich vom gemeinsamen Schaffen am Grips-Theater in Berlin, wo sie in Stücken wie „Linie1, „Schnubbel“ und „Laura war hier“ gemeinsam auf der Bühne stehen. Ihrem Repertoire drücken sie einen ganz eigenen Stempel auf mit Anklängen an Rock, Chanson und Singer-Songwriter.Der Wunsch nach Freiheit und Solidarität, dazu eine gute Prise Eigensinn – unter diesem Motto stehen ihre Lieder und ihr Bandname „Mit Spatzen auf Kanonen“. Eine gute Mischung, aus der der unverwechselbar erfrischende und anregende Sound des Duos entsteht. www.ameliekoeder.comFür einen launigen Sommerabend stehen Cocktails, erlesene Weine und kühle Erfrischungen bereit. Die Ohren lauschen und der Gaumen genießt.