Konzert mit The weaklings (Schweden)

× Erweitern the weaklings Schweden

Sie kommen aus Schweden, spielen einen rockigen Folk und bringen jede Bühne zum Kochen. The weaklings aus Malmö kommen uns zu rocken.

Malmö entwickelt sich mehr und mehr zu einem Melting Pott der alternativen Rock Musik Schwedens. Seit ein paar Jahren schon sind es GOLDEN KANINE, die immer wieder fleissig durch die Lande touren und es dabei auch schon zu einer gewissen Bekanntheit gebracht haben. CUB&WOLF, GRANT CREON, BRING THE MOURINING ON, CLUB K,... sind weitere Bands die mehr und minder mit GOLDEN KANINE zusammenhängen oder rumhängen. THE WEAKLINGS, eine neue Band aus der Stadt in Südschweden, haben mit Per Nordberg auch einen direkten Bezug zu GOLDEN KANINE. Dort ist er seit einger Zeit für die Trommeln verantwortlich. Bei THE WEAKLINGS hat er aber einfach mal die Gitarre in die Hand genommen. Warum auch nicht?! Dabei herausgekommen ist ungeschliffene Rockmusik. So rauh wie die See an einem stürmischen Novembertag. Ein Hauch Country, viel dreckiger Rock'n'Roll, eine Prise Punk und der ewige Tom Waits der ab und an vorbeischaut ... und hab ich da nicht Lemmy gehört? Ach quatsch nein. Da muss ich mich täuschen. Der war kein Schwede.