Konzert des Trios Mindmills

Das Trio mit Nicole Bleher (Gesang), Bill Bergelt (Klavier) und Joachim Keck (Saxofone und Klarinetten) bietet eine einmalige kammermusikalische Mischung:

Bekannte Lieder u. a. von John Lennon ("Imagine"), Sting ("Fields of Gold"), Joan Baez ("Donna, Donna") oder Michel Legrand ("The Windmills of your Mind"),

aber auch alte deutsche Volkslieder wie "Die Gedanken sind frei" werden dabei neu interpretiert und mit jazzig - groovigem Touch serviert, wobei manchmal sogar die Musik von Johann Sebastian Bach mit einfließt. Ein musikalisch mitreißender Abend für den aufmerksamen Zuhörer.

Das Konzert findet am Freitag, 26. Mai statt, Beginn 20h, der Eintritt kostet 10 €.