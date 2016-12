× Erweitern Konzert und Tangotanzfest mit dem Raúl Jaurena Trio

Das Raúl Jaurena Trio – mit Veit Hübner am Kontrabass und Bobbi Fischer am Klavier – kennt sich seit mehr als zehn Jahren von vielen gemeinsamen Auftritten mit der international bekannten Weltmusik-Band Tango Five.

Im aktuellen Repertoire greift das Trio auf traditionelle Tangovorlagen aus der Feder südamerikanischer Komponisten und Eigenkompositionen zurück. Dabei klingen auch immer wieder Elemente von Jazz und Weltmusik an.