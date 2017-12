Beim 4. Sinfoniekonzert des Staatsorchesters Stuttgart am 21. und 22. Januar 2018 wird Kolja Lessing als Solist im Violinkonzert von Hugo Herrmann zu erleben sein. Bereits am 18. Januar taucht Kolja Lessing in die Zeit der Entstehung dieses Konzerts ein, wenn er sich in der Gesprächskonzert-Reihe "Konzert +" als Pianist präsentiert und Musik von Franz Schreker, Hugo Herrmann, Leon Klepper, Isko Thaler und Zdenka Ticharich vorstellt, die - wie das Violinkonzert Herrmanns - dem Umfeld der Berliner Meisterklasse von Franz Schreker entstammt. Charakteristisch für die "Schreker-Schule" war ihr außergewöhnlicher Pluralismus, der ganz unterschiedlichen Komponisten-Handschriften nicht Fesseln anlegte, sondern ihnen zur freien Entfaltung verhalf.

In Konzert+ wollen wir in loser Folge und begleitend zu den Sinfonie-, Kammer- und Liedkonzerten Künstlerpersönlichkeiten, Komponisten oder musikalische Themen vertiefend vorstellen.