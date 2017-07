Konzertwochenende im Kloster Bebenhausen mit PODIUM Esslingen

Die vier thematischen Konzerte Die Welt von gestern, Klangpanorama, The Sound of Now und Musik für morgen bespielen das gesamte Klosterareal, darunter das wunderbare Sommerrefektorium, den weitläufigen Kreuzgang und die intime Klosterkirche.

An diesem sommerlichen Konzertwochenende im Kloster Bebenhausen sucht das Kloster mit allen musikalischen Mitteln nach klanglichen Zeitbrücken. Die historischen Räumlichkeiten bieten den idealen Raum für ein musikalisches Kontinuum, das sich von der Renaissance bis in die Zukunft erstreckt. Dabei werden in vier Konzerten vielfältige Bezüge zwischen Raum und Zeit entwickelt, Geschichten erzählt und musikalische Symbiosen geschaffen. Die sorgfältig kuratierten Programme präsentieren Musik aller Zeiten, die sich als Zeitkunst auf die Zeit selbst bezieht: im Zurückschauen, in der Gleichzeitigkeit, im Momentanen und im Weisen der Zukunft.