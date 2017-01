"Heaven Shall burn & Hellyeah"

KORN revitalisierten ein ganzes Genre, das zu Beginn der 90er als höchst uncool galt: Heavy Metal. Mit ihrem Sound avancierten KORN zu den wichtigsten Protagonisten des Genres. Mehr als 35 Millionen verkaufte Tonträger und zwei Grammys untermauern ihre innovative Kraft. Dieses Potenzial zeigt sich auch auf ihrem mittlerweile zwölften Album "The Serenity of Suffering, das am 21. Oktober erschien und stilistisch eine Rückkehr zu ihren Anfängen manifestiert. Denn seit der festen Rückkehr von Gitarrist Brian "Head Welch an ihrer Seite besinnen sich KORN auf ihre alten Stärken. Sie sind Vollblutmusiker seit Kindesbeinen. Sänger Jonathan Davis, die Gitarristen James "Munky Shaffer und Brian "Head Welch, Bassist Reginald "Fieldy Arvizu und Drummer David Silveria begannen ihre musikalische Laufbahn bereits als Teenager. Shaffer, Arvizu und Welch spielten in einer Band, und auch der damals 13-jährige Silveria war Mitglied eines gemeinsamen Projektes. Als man ihnen den charismatischen, mit einer unglaublichen Bühnenpräsenz gesegneten Sänger Jonathan Davis empfahl, waren KORN geboren. Schnell fand das Quintett eine gemeinsame künstlerische Sprache. Gelangweilt von den aktuellen Rockklängen einerseits und dem Dasein als frustrierte Jugendliche in einem Vorort andererseits, schufen sie einen Sound des Widerstands: Sie kombinierten die Wut und Wucht brachialer Metal-Musik mit tief tönender Düsternis. Verbunden mit expressionistischen Ausbrüchen in Richtung Hip-Hop, Hardcore und Noiserock schufen KORN auf diese Weise ein neues Genre.

Am 24. März kommen KORN dann in die Hanns-Martin-Schleyer-Halle nach Stuttgart, um dort erneut zu beweisen, dass sie tatsächlich die NuMetal-Götter sind!