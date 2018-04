Das beliebte Märchen in modernem Gewand

Auf der Hitliste von Grimms Märchen befindet sich der „Froschkönig“ eindeutig unter den ersten drei, und kaum eine Erzählung wurde bislang so variantenreich geschildert oder verändert wie diese.Und so ließen es sich die Macher des Kindertheaters im Capitol nicht nehmen ihre eigene witzige und fast schon skurrile Version dieses Märchens auf die Bühne zu stellen.Die Fakten sind bekannt:Der jungen, wunderhübschen Prinzessin fällt das Lieblingsspielzeug, eine goldene Kugel, aus der Hand, landet in einem tiefen Brunnen und ein Frosch bietet sich an ihr zu helfen.Einer?Warum nicht gleich eine ganze Frosch-Bande, die einen schlauen Plan ausheckt um an die begehrte goldene Kugel zu kommen...?Wer hier nun wen hinters Licht führt und dann am Ende als Gewinner aus dieser Erzählung hervorgeht, das erfährt man alles in unserem Kinderstück „Der Koschfrönig“ und nein:Wir haben uns nicht verschrieben!