Kourai Khryseai presents Friday Pitch

Minimalte & Karaat (Locomotion)Christian Hornbostel (Kling Klong Recordings)Mick Thammer (Kourai Khryseai)

Nachdem letzten September mit Patrick Pulsinger eine wahre Musik-Legende bei der „Kourai Khryeai“-Nacht zu Gast war und den Keller zum Schwitzen gebracht hat, holt die Crew um Christian Hornbostel und Mick Thammer zum „Friday Pitch“ nun Minimalte & Karaat mit ins Boot. Die beiden hoch motivierten wie talentierten DJs bieten mit ihrer Plattform „Love Locomotion“ mittlerweile einen breiten Spielplatz mit viel Potential für eine Reihe von Künstlern an. Mit ihrem Warm-up-Set werden sie genügend Rückendeckung geben, sodass es für Chris und Mick ein leichtes Spiel sein wird, die Luftfeuchtigkeit am Floor in eine ekstatische Nacht umzuwandeln. Größte Anerkennung und Wertschätzung erfährt derzeit vor allem Christian Hornbostel, wie man auch auf seinem letzten Live-Mitschnitt aus dem Zeppelin Club im kroatischen Pula erleben kann. Seine letzten Releases auf Labels wie Set About, Natura Viva, La Famiglia und nicht zuletzt Kling Klong sprechen Bände und bescheren ihm mehr Schulterklopfer denn je. Insbesondere das Ende Dezember 2017 erschienene Release auf Kling Klong Rec. „Materia Prima“ mit einem Remix von Peter Dundov erhält höchste Aufmerksamkeit. Unzählige, hochrangige DJs unterstützen den Track bereits – nicht nur zuletzt deswegen, weil John Digweed oben genannten Remix in seinem aktuellen „Transitions“-Podcast featured. Mick Thammer wird wie immer umher schwirren, um den Abend so köstlich wie bestmöglich abzuschmecken und musikalisch abzurunden. Ab auf den Dancefloor!

www.fb.com/minimalte.karaatwww.fb.com/ChristianHornbostelOfficialwww.fb.com/MickThammerDJ