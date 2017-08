Patrick Pulsinger (Cheap / Disko B)Christian Hornbostel (Kourai Khryseai / Kling Klong)Mick Thammer (Kourai Khryseai / Freaksound)

Die Kourai Khryseai Crew ist mächtig stolz, im September einen echten Pionier der elektronischen Musikszene im Gepäck zu haben. Als einer der bedeutendsten österreichischen Musiker nach Mozart und Falco, veröffentlichte in den Neunziger Jahren das großartige Robert Hood Album „Nighttime World“ auf seinem Label Cheap Records. Die Rede ist von Mr. Patrick Pulsinger. Unter einer Vielzahl von Pseudonymen wie Sluts’n’Strings & 909, Lazermusic, Love The Machines! uvm. veröffentlicht, sind seine Produktionen auf einer schier unendlich scheinenden Liste vor allem renommierter und richtungsweisenden Labels wie Compost, Disko B, Lofi Stereo und K7! zu finden. Pulsinger ist außerdem auch als Remixer tätig und lieferte unter anderem Neubearbeitungen fürMusiker wie Ken Ishii („Circular Motion“), Die Sterne („Themenläden“), Die Goldenen Zitronen („Nur Ein Bißchen Noch“), Chicks On Speed („Mind Your Own Business“), oder die Pet Shop Boys („Flamboyant“ mit DJ Hell). Bei diesem kreativen Output darf man sich auf eine spannende Nacht mit den beiden Gastgebern Christian Hornbostel und Mick Thammer freuen! Übrigens: Alle Gäste, die beim letzten Kourai-Event einen USB-Stick ergattert haben, erhalten gegen Vorlage an der Kasse drei Euro Rabatt.