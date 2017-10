Krabat: Kinder- und Familienstück

Winterprogramm der Freilichtspiele - Kinder- und Familientheater am 30. November in der Haalhalle

Otfried Preußlers Geschichte um den Waisenjungen Krabat, der in der Mühle am Schwarzen Wasser das Müllerhandwerk, aber auch die Kunst der Schwarzen Magie erlernt, ist ein wahrer Krimi. Mit live erzeugten Geräuschen, Rhythmen und Gesängen, mit Licht- und Bühneninstallationen entführt das Ensemble TOBOSO die Zuschauer in diesen abgründigen Kosmos. Es spielt u.a. Moritz Fleiter, der bei den Freilichtspielen Schwäbisch Hall bereits als Mariolino in "Don Camillo und Peppone", Isenmann in "Brenz 1548" und in der Titelrolle von "Der kleine Wassermann" zu sehen war.