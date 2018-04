Kräuterwerkstatt - unsere Naturapotheke, Teil I

Je nach Jahreszeit werden Heilpflanzen entdeckt und in der Museumsküche verarbeitet, um das Hilfsmittel bei Bedarf zur Hand zu haben. Es kommen Wildkräuter, Gewürzkräuter oder Wildfrüchte zum Einsatz, die alle in der nächsten Nähe wachsen. In Teil I der dreiteiligen Reihe geht es um Spitzwegerichtinktur, Holunderblütentee, Rosensalz und viel mehr. Die Praxiskurse können einzeln gebucht werden oder im Paket.