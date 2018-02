Kraft der Verwandlung

Besuch der Rubens-Sonderausstellung im Städel-Museum in Frankfurt am Main.

Das Städel zählt zu den wichtigsten Kunstmuseen der Welt. Die Sammlung bietet einen nahezu lückenlosen Überblick über 700 Jahre europäische Kunstgeschichte.

Kaum ein anderer Künstler hat die europäische Barockmalerei so geprägt wie Peter Paul Rubens (1577-1640). Ein wenig bekannter Aspekt in Rubens` Schaffen betrifft seinen Umgang mit Werken anderer Künstler, die er in freier Weise als Inspirationsquellen für seine eigenen Werke nutzte.

Die etwa 120 Objekte umfassende, Gattungsgrenzen überschreitende Sonderausstellung vereint Werke aus Bildhauerei, Grafik und Malerei.

Es sind zwei Führungen von jeweils 60 Minuten Dauer um 12:45 Uhr und um 13 Uhr reserviert. Die Zeit bis zur Abfahrt um 18 Uhr steht zur freien Verfügung im Städel oder in den Altstadtgassen des nahe gelegenen Brückenviertels mit vielen besonderen kleinen Läden, Galerien und Apfelweinwirtschaften.