"Keine Nacht für Stuttgart"

Das große K brennt: Mit "Keine Nacht für Niemand" erscheint am 2. Juni 2017 das bislang vielseitigste Album der Band aus Karl-Marx Stadt. Damit aber nicht genug der Vorfreude: Kraftklub kündigen für den Herbst eine große Tour zum neuen Album an. Endlich wieder eine Kraftklub Tour. Augenringe bis zum Kinn, Aschfahle Haut, hunderttausend Kilometer: Keine Nacht für Niemand! Drei Wochen lang Ruhestören und Erdbeben auslösen. Wenn am 2. Juni das dritte Kraftklub-Album "Keine Nacht für Niemand" erscheint, ist der Titel nicht nur eine Anspielung auf den wenigen Schlaf der vergangenen Jahre, sondern auch ein Ausblick auf noch mehr durchwachte Nächte im kommenden Herbst. Es geht zurück auf die Straße! Felix, Till, Karl, Steffen und Max wollen die neuen Songs endlich mit ihren Fans teilen und kündigen ihre große "Keine Nacht für Niemand"-Tour für diesen Herbst an. Zuvor war Kraftklub eine besondere Karriere gelungen: Wie fünf gute Freunde aus Chemnitz 2012 mit ihrem Debütalbum "Mit K" die komplette Republik aufmischten, das gab einem den Glauben an die anarchische Kraft guter Pop-Erzählungen zurück. Seitdem haben Kraftklub ausverkaufte Tourneen und umjubelte Headliner-Shows auf Festivals gespielt. Ihre Musik wurde mehrfach mit Gold und Platin ausgezeichnet. Die Band etablierte mit dem Kosmonaut ein eigenes Festival und veröffentlichte mit "In Schwarz""ein weiteres Nummer-eins-Album. Monatelang haben Kraftklub nun an ihrem dritten Album gearbeitet. Der Einsatz hat sich gelohnt: "Keine Nacht für Niemand" ist genau das zeitgeistig-politische Album, auf das man in diesen Tagen gewartet hat. Zwischen Euphorie und Aufruhr, Liebe und Depression, Galligkeit und fein ausziseliertem Humor treffen Kraftklub die alte Tante Zeitgeist genau zwischen die Augen. Die erste Single aus dem Album, "Dein Lied", stellten Kraftklub mit einem ambitionierten Langzeit-Video vor: Über mehrere Stunden konnten die Fans über Facebook-Live einen kontinuierlichen Handlungsstrang verfolgen, an dessen Ende das große K brannte. Und das ist nun auch die Vorgabe für einen besonderen Herbst: Kraftklub haben lange genug im Proberaum und im Studio gesessen. Sie wollen endlich wieder raus in den Tourbus, auf die Straße und in die Arenen, um die neuen Songs mit denen zu teilen, die am wichtigsten sind