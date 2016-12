Krayenzeit

Ein einzigartiger Mix aus typischen Metal-Rhythmen, traditionellen Instrumenten und folkloristischen Melodien mit deutschen Texten, die Geschichten erzählen, Bilder malen und zum Träumen einladen. Folk n´ Roll, Mittelalterrock, Folkrock, Folk…am ehesten könnte man den Stil als "Metalalter" bezeichnen, orientiert an mittelalterlichen Tonarten und Melodiebögen mit Einflüsse aus der keltischen, slawischen Folklore oder Shanties. Musikalisch legt sich die Band keine Scheuklappen an - verwendet wird, was dem Song und der Melodie am dienlichsten ist.

Wir wollen nicht in eine Schublade, sondern auf die Bühne!