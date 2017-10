Kreativkurs für Kinder und Großeltern

Sie sind Großeltern und sind gerne kreativ? An diesem Nachmittag sind Sie eingeladen, sich zusammen mit Ihrem Enkelkind auf einen schöpferischen Ausflug in die Farbe zu begeben. Mit einem offenen Themenangebot können Sie spielerisch und ohne Ergebnisdruck einige Stunden gemeinsam malen und die Farben zum Tanzen bringen. Preis pro Großelternteil ein Enkelkind im Alter von 5 bis 12 Jahren. Wir arbeiten auf Tischen und vielleicht auch an der Staffelei. Mitzubringen ist ein Malkittel.