Fidel Castro zu Nicky Wire, Manic Street Preachers Konzert, Teatro Karl Marx Havana, Februar 2001

Vom ersten Konzert-Takt an ist die Validität von Kreidlers Herangehensweise da. Man hört eine Direktheit in diesen Liedern, eine Wachheit, eine Bereitschaft, zu handeln. Der Titel von ihrem neuen Album „European Song“ erzählt von einem Kontinent, der in seiner Geschichte bereits alle anderen im Willen zur Selbstzerstörung übertroffen hatte. Das Titelmotiv von Rosemarie Trockel zeigt die sprichwörtlich goldene Festung, ein altgewordenes Ideal der Vorwärtsmobilität, gestoppt auf seinem Weg – in einer Welt, die nicht mehr wie vorgesehen funktioniert. Alles muss repariert oder ersetzt werden. Die apokalyptische Stimmung der fünf Stücke auf ihrem Album ist nicht als Warnung gemeint – dies ist ein Alarm! Zerreißt die alten Manifeste und schreibt neue. Zerreißt die neuen und schreibt bessere! Es gibt keine Zeit, zu zögern. Dies ist Musik für Empathie in gefährlichen Zeiten. Dies ist Musik für den Widerstand gegen Faschismen. Dies ist Musik zum Kämpfen: nicht mit Fäusten, nicht mit Waffen, nicht mit Lügen und nicht mit Unterdrückung, sondern mit Ideen und Vorstellungskraft, mit Liebe und Entschlusskraft. Für Heute. Und für ein besseres Morgen.

