Krimi vor Ort

Lesung an Original-Schauplätzen

„Die Schlüssel-Frage“ ist ein Krimi in einfacher Sprache. Er spielt in Reutlingen. Geschrieben haben ihn Beschäftigte der BruderhausDiakonie zusammen mit dem Schriftsteller Max Kibler.

Worum geht es in dem Buch? Der Kommissar Johnny Wolf will gerade in den Urlaub am Bodensee starten, da klingelt sein Handy: Bei einem Reutlinger Juwelier wurde eingebrochen. Wer hat den Tresor ausgeräumt, die Besitzerin oder ihr Mann? Die Mitarbeiterin? Oder doch jemand ganz anderes? Das ist die „Schlüssel-Frage“.

Projektleitung: Anita Gauß, Reutlingen