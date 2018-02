× Erweitern Kriminal Dinner

Mörderisches 4 -Gänge Menü

Der Vorhang öffnet sich, die Show beginnt: Der große Morvelli und seine schöne Assistentin Pernilla präsentieren ihre Zaubershow mit meisterhaften Illusionen und verblüffender Magie. Es könnte eine ganz zauberhafte Vorstellung für die angereisten Zuschauer werden würde die Darbietung der Truppe nicht von einem jähen Todesfall unterbrochen. War es nur ein Unfall? Oder doch Mord? Und was hat der krumme Kartenabreißer Karlos mit all dem zu tun? Für Adalbert Theodor von Stubenrauch, den Sonderermittler der Stadt, sind diese Fragen allerdings erst der Anfang eines wahrhaft unglaublichen Abends voller Intrigen, magischer Verwicklungen, scharfer Waffen und mindestens einer Leiche... Tauchen Sie ein in die Zeit der Jahrhundertwende, sehen Sie Morvellis letzte Vorstellung" mit faszinierenden Illusionen, echter Zauberkunst und einem kriminalistischen Meisterstück. Erleben Sie bei einem kulinarischen Dinner die Vorstellung der Zaubertruppe, an deren Ende sich der Vorhang für immer schließen wird. Das verführerische 3-Gänge-Menü wird vom Küchenteam der Flair Hotel Landgasthof Roger kreiert und serviert. Der Kitzel für Nerven und Gaumen startet um 19:00 Uhr, Einlass ist ab 18:30 Uhr. Weitere Informationen / Akkreditierungen und Bilder unter www.das-kriminal-dinner.de und http://www.das-kriminal-dinner.de/service/downloads/