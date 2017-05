Kris Bauer und Band

Kris Bauer hat mit Ende 20 einen sicheren Bankjob geschmissen, um seine „electro acoustic sinfonie“ auf Platte zu bringen. Dazu Wohnung gekündigt und Heimat verlassen. Kompromisslos könnte man das nennen.

Die letzten Jahre hat er Abstand vom Planeten Erde gehalten, um in einem Studio in Hamburg in aller Ruhe seine Kompositionen aufzunehmen. Sein Gitarrenspiel im Kontext dieser progressiven Mixtur aus organischen und elektronischen Sounds ist schlichtweg brillant.

Wie bei klassischen Komponisten und DJs gibt es meist mehrere Versionen von einzelnen Motiven. Auf seinem Album „electro acoustic sinfonie part I“ veröffentlicht Kris Bauer sämtliche Arrangements – teilweise rein instrumental, andere mit Gesang, mit Beat, einige komplett unplugged. Diese Bandbreite bietet er zuammen mit seiner Band "electro acoustic orchestra" auch bei Live-Konzerten. Mittlerweile spielen sie Bühnen wie Salzburger Jazz-Festspiele, Konzerthaus Budapest und ZMF Freiburg.

"Wer Kris Bauer jetzt live hört, dem kann es durchaus passieren Zeuge des Anfangs von etwas Großem zu sein