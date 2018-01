Kristin Asbjörnsen Trio "Traces Of You"

Die norwegische Sängerin Kristin Asbjörnsen ist ein Ausnahmetalent und eine der schillerndsten und eigenwilligsten Künstlerinnen, die sich als Interpretin zwischen Jazz und Gospel international etablieren konnte."Die schwarze Stimme Norwegens" nennt sie die FAZ, doch das ist nur die halbe Wahrheit. Denn im Gegensatz zu ihrer Debüt-CD "Wayfaring Stranger" (2007), die Kristin Asbjörnsen ausnahmslos dem Repertoire der amerikanischen Gospel-Sängerin Ruth Reese widmet, reicht ihr Ausdruck heute von Tori Amos und PJ Harvey bis Billie Holiday, von Agnetha Fältskog überEmiliana Torrini bis Diana Krall und Melody Gardot.Das hat viele Gründe. Zum einen verfasst die Sängerin sämtliche Lieder selbst. Zum anderen zeigt sie auf "The Night Shines Like The Day" (2009), dass sie sich auch mit Pop, Singer/Songwriter, Soul, Jazz und Blues auskennt. "Sehr viel Blues sogar", ergänzt der Kritiker Michael Frost, "ihre Stimme ist dabei erstaunlich wandlungsfähig - mal hell und zärtlich, mal fröhlich, dann dunkel und melancholisch, rau und verletzlich." Ihren Durchbruch erlebte diese Frau mit der wunderbar expressiven Stimme 2009 mit ihrem vielfach ausgezeichneten Album "The Night Shines Like The Day", auf dem sie ausschließlich eigene Songs versammelte. Für ihr 2013 veröffentlichtes Album "I’ll Meet You In The Morning" interpretiert Asbjörnsen wiederum Spirituals, wie schon auf ihrem Solo-Debütalbum von 2006.Kristin Asbjörnsen wurde am Trondheimer Konservatorium zur Jazz-Sängerin ausgebildet. Sie wurde bekannt als Sängerin der Jazz-Rock-Band Dadafon, für die sie auch als Komponistin tätig ist.Neben ihrer Tätigkeit bei Dadafon ist Asbjörnsen Mitglied der Formationen Kvitretten und Kroyt 2004 sang sie auf dem Album "Seafarer’s Song" des norwegischen Starpianisten und Buchautors Ketil Bjornstad, welches auch in Deutschland sehr erfolgreich wurde. Mit dem Soundtrack zu dem Film Factotum von Bent Hamer veröffentlichte Asbjörnsen 2006 ihr erstes Soloalbum.Kristin Asbjörnsen begeistert heute Kritiker und Musikliebhaber in aller Welt. Wir freuen uns riesig auf diese phantastische Sängerin.