Kristin Korb Trio

Es gibt nur wenige Bassisten und Bassistinnen, die singen können, und noch weniger, bei denen das dann auch gut klingt. Kristin Korb ist eine dieser auserlesenen Künstlerinnen, die den Zuhörer vergessen lässt, dass es ausgerechnet sie ist, die gerade den Bass spielt, während man ihre kristallklare Stimme hört.

Inspiriert von jenen Tagen, als beim Musikhören die Romantik und das Mittanzen im Vordergrund standen, so verkörpern Kristin und ihr US-amerikanisch-schwedisch-norwegisches Trio diesen „Spirit“, indem sie ihre Zuhörer auf den Wellen ihrer Musik hinfort tragen. Die Liebe war es, die die eigentliche US-Amerikanerin Korb in 2011 nach Dänemark brachte – es dauert nicht lange, bis sie mit ihrem skandinavischen Trio „anbändelte“ und darin vertraute, musikalische Partner fand.Im November 2016 veröffentlichte die Bassistin ihre achte CD, „Beyond the Moon“. Inspiriert von den Geschichten und Texten eines der größten, amerikanischen Songwriter und Lyriker, Johnny Mercer, so umfasst Kristins aktuelles Album u.a. dessen größte Hits, natürlich in neuem Gewand präsentiert, ebenso wie vollkommen neue Arrangements zu Texten, die Mercer selbst nicht zu Songs weiterverarbeitet hat. Im BIX präsentiert Kristin u.a. Stücke ihres aktuellen Albums, die unter die Haut gehen.

