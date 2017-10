Ksenija Sidorova & Andre Weiss Trio

20:30 Uhr, großer Saal Gustav-Siegle-Haus: Ksenija Sidorova und die Stuttgarter Philharmoniker spielen

Mendelssohn Bartholdy, Sinfonie Nr. 1

Bach Klavierkonzert d-moll, bearbeitet für Akkordeon und Orchester

Piazzolla, Tangos

(Dirigent: Jan Willem de Vriend)

In den höchsten Tönen gelobt und mit den Worten “superbly subtle and virtuosic” (The Arts Desk) und “an amazingly accomplished artist” (Classical Source) umschrieben, so ist Ksenija Sidorova die wohl führende Botschafterin ihrer Generation, was ihre Fertigkeiten am Akkordeon betreffen.

Von ihrer Großmutter und aus der folkloristischen Tradition ihrer Heimat heraus dazu ermutigt, Akkordeon zu spielen, so startete Ksenija mit dem Musikunterricht an ihrem Instrument im Alter von nur acht Jahren. Sie lernte bei Marija Gasele in ihrer Geburtstadt Riga. Durch ihre Suche nach der Vereinigung von sowohl klassischem als auch zeitgenössischem Repertoire kam sie nach London, wo sie ihre grundständigen Studien bei der Royal Academy of Music aufnahm.

In den letzten Jahren trat und tritt Ksenija zusammen mit solch renommierten Orchestern wie dem NHK Symphony Orchestra, Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, MDR Sinfonieorchester, Edmonton Symphony Orchestra, Hong Kong Philharmonic, Kremerata Baltica auf und tourte mit dem Estonian Festival Orchestra unter der Dirigentschaft von Paavo Järvi. Ksenija arbeitet zudem regelmäßig mit Künstlern wie Miloš Karadaglić, Juan Diego Flórez, Nicola Benedetti, Thomas Gould, Avi Avital, Andreas Ottensamer und Joseph Calleja zusammen.

Ihr erstes Album, „Carmen“, wurde im Sommer 2016 bei der Deutschen Grammophon veröffentlicht.

Nach großen Erfolgen in Litauen und den USA wird sie ihr Album 2017 auch in München, in Berlin, beim Rheingau Festival und in ganz Europa präsentieren. Ins Gustav-Siegle-Haus kommt sie mit einem fantastischen PIAZZOLA-Tango-Programm im Gepäck!

22:30 Uhr, BIX Jazzclub: Ksenija Sidorova und André Weiß Trio

Besetzung: Ksenija Sidorova (acc); André Weiß (p); Thomas Stabenow (b); Dominik Raab (dr)

Ergänzende Informationen:

Die Nachtschwärmer Konzerte finden in Kooperation mit den Stuttgarter Philharmonikern und im gesamten Gustav-Siegle-Haus statt, die Türen bleiben während der Konzerte geöffnet und laden dazu ein, die Räumlichkeiten zu wechseln.

Gastronomie:

Getränke und Fingerfood gibt es im Foyer des Gustav-Siegle-Hauses. Ein umfangreicheres Angebot an Speisen und Getränken erwartet Sie im BIX.