KSK music open 2017 mit Sabaton

Bei den 7. Kreissparkasse Ludwigsburg music open kommen nun auch noch alle Metalheads auf ihre Kosten. Die angesagte Heavy-Metal-Band Sabaton kommt am 30.07. ins Ludwigsburger Residenzschloss.

Die Schweden überzeugen seit 1999 mit ihrem harten Sound und wurden nicht umsonst u.a. mit Platin ausgezeichnet. Nach erfolgreichen Tourneen durch Europa und die USA, wird die Band um Sänger Joakim Brodén kommenden Sommer nur wenige exklusive Open Airs in Deutschland spielen und davon eines in Ludwigsburg! Unterstützt werden sie dabei von der Rammstein-Coverband STAHLZEIT die RAMMSTEIN-TRIBUTE-SHOW. Mit absoluter Präzision arrangiert STAHLZEIT nicht nur die Musik in den für Rammstein so typischen rockigen Tönen, auch die Pyro-Show wird spektakulär umgesetzt. Als weiteren hochkarätigen Support dürfen sich die Fans auf die bayrische Band Equilibrium freuen. Ein lokaler Opener wird noch bekannt gegeben.