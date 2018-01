Kuba - Zwischen Traum und Wirklichkeit

Selbst Kubaner attestieren Tobias Hauser „den Blick eines Kubaners“. Seit 20 Jahren besucht der Weltentdecker regelmäßig die Karibikinsel.

Seine Live-Reportage gewährt seltene Einblicke in die Lebensrealität der Menschen, wie sie die meisten Außenstehenden noch nicht gesehen haben: authentisch, lebensnah und aktuell, voller Romantik und Nostalgie, mitreißender Musik und Humor. Lassen Sie sich mitnehmen auf eine spannende Reise durch ganz Kuba – von Havanna, der faszinierend facettenreichen Hauptstadt, bis in die entlegensten Regionen im Osten der Insel, in die sich nur selten ein Reisender verirrt!

Beginn: 19.30 Uhr, Einlass: 19 Uhr

Veranstalter: WORLD INSIGHT Erlebnisreisen GmbH

Informationen und Anmeldung:Tel. 02236.38360

www.world-insight.de/tobias-hauser