KünightLive@RathausFoyer

Die Veranstaltungsreihe „KünightLive – sponsored by Berner“ findet an jedem ersten Mittwoch im Monat im Foyer des Künzelsauer Rathauses statt.

Um den After-Work-Charakter zu betonen finden die Konzerte jeweils um 19 Uhr statt. Einlass zu jeder Veranstaltung ist um 18 Uhr. Im September geht die KÜNightLive mit der Band Noisepollution weiter, bevor die KÜNightLive-Saison mit den Konzerten am 4. Oktober 2017 mit Make my day und am 8. November 2017 mit den Lazy Monkeys für dieses Jahr zu Ende geht. Nähere Informationen zu den einzelnen KÜNightLive-Veranstaltungen 2017 werden im Vorfeld in den Künzelsauer Nachrichten, der Facebook-Seite „Künzelsau-meine Stadt“ und auf der städtischen Homepage veröffentlicht.