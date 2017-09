Künstlercafe

Gruppenausstellungen zeitgenössischer Malerei im Künstlercafé auf der Kulturinsel. Das Künstlercafé bietet seit März 2017 einen Begegnungsort für Künstler und Kunstinteressierte in der Lounge des ehemaligen Club Zollamt. Dort könnt Ihr wechselnde Gruppenausstellungen organisiert von den Künstlern Oliver Sich und Patricia Otte genießen und werdet mit heißen und kalten Getränken und leckerem Kuchen verwöhnt. Im Vordergrund steht der Austausch und die Interaktion zwischen Künstlern und Besuchern. Dabei kann auch mal eine spontane Livekunst-Session gestartet werden! Termine des Künstlercafés im Oktober: So, 8. Oktober So, 15. Oktober So, 22. Oktober So, 29. Oktober Uhrzeit: je 14 – 18 Uhr