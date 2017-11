× Erweitern Künzelsauer Waldweihnacht

Die Künzelsauer Waldweihnacht findet von Samstag, 02.12.2017 bis Sonntag 10.12.2017 statt.

Auch in diesem Jahr feiert Künzelsau seine Waldweihnacht in der Innenstadt: Vom ersten bis zum zweiten Adventswochenende wird unterhalb des Alten Rathauses die Vorweihnachtszeit eingeläutet.Die Vorbereitungen laufen bereits seit einigen Wochen auf Hochtouren. Der offiziellen Eröffnung durch Bürgermeister Stefan Neumann am Samstag, 2. Dezember um 13 Uhr schließt sich ein neuntägiges Bühnenprogramm mit Weihnachtsmann, Chören, Musikgruppen, Kindergarten- und Schulauftritten und vielem mehr an. Auf der Waldweihnacht wird täglich um 17 Uhr ein Fenster des lebendigen Adventskalenders am Alten Rathaus geöffnet.Von Samstag, 2. Dezember 2017 bis Sonntag, 10. Dezember 2017 wird von Montag bis Freitag täglich ab 16 Uhr und samstags und sonntags jeweils ab 11 Uhr um das Alte Rathaus gefeiert. Gastronomen und Vereine werden kreative Weihnachtsgetränke und Speisen anbieten. Auch gebrannte Mandeln und weihnachtliche Naschereien wird es erstmals geben. Unter der Woche wird im „After-Work-Charakter“ zum gemütlichen Beisammensein geladen. Jeder kann bei den verschiedensten Getränkekreationen und Essensangeboten den Feierabend genießen und den Tag gemütlich ausklingen lassen.Daneben bereichern zahlreiche ausgewählte Kunsthandwerker, direkt in das Marktgeschehen integriert, am zweiten Adventswochenende die Waldweihnacht.Und auch die Künzelsauer Einzelhändler sind wieder dabei: Die Werbegemeinschaft veranstaltet am Freitag, 8. Dezember ihr traditionelles Christmas-Shopping in der Innenstadt. An diesem Tag haben teilnehmende Geschäfte bis 21 Uhr geöffnet.

In der Stadt entsteht mit Beginn der Waldweihnacht ein adventliches Dorf in besonderer Waldatmosphäre. Mit Bäumen, Strohballen, Tannenreisig und vielem mehr wird der Künzelsauer Stadtwald in die Hauptstraße verlegt.Wer sich einen persönlichen Weihnachtsbaum bei der Waldweihnacht sichern möchte, kann dies gegen eine Spende in beliebiger Höhe tun. Der Weihnachtsbaum wird dann speziell gekennzeichnet und kann nach der Waldweihnacht mit nach Hause genommen und in das eigene Heim gestellt werden. Die Haltbarkeit bis zu den Weihnachtsfeiertagen ist bei entsprechender Lagerung im Freien gewährleistet. Aber auch das Spenden des Baumes für soziale Einrichtungen ist möglich. Anmeldung und Reservierung eines Baumes bei Marco Klappenecker, Telefon 07940 129-119, E-Mail marco.klappenecker@kuenzelsau.de.