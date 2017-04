Kuhn meets Kräf/Neuhaus/Huber/Arends

Am heutigen Abend hat der Saxophonist Sandi Kuhn (Landesjazzpreisträger BadenWürttemberg 2013) eine regelrechte Allstarband der jungen deutschen Jazzszene in die Jazzküche eingeladen. Extra aus Berlin, Köln und Freiburg angereist, werden die fünf Hochkaräter in der Jazzküche ein spannendes Gericht auf den Teller zaubern. Diese heiße Band lässt garantiert nichts anbrennen. Jazz vom Feinsten! Ben Kräf - Saxophon Sandi Kuhn - Saxophon Christoph Neuhaus - Gitarre Arne Huber - Kontrabass Fabian Arends - Drums