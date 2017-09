Heute hat Saxophonist Sandi Kuhn wieder ein Aufgebot an Starköchen in seiner Jazzküche zusammengetrommelt um ein heißes, groovend-souliges Menü auf den akustischen Teller zu zaubern. Die Füße still zu halten wird wahrscheinlich schwer werden an diesem Abend. Lieber früh dran sein!

Joo Kraus - TrumpetAlexander ‚Sandi‘ Kuhn - SaxophonMartin Schrack - PianoJens Loh - KontrabassEckhard Stromer - Drums