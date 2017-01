Kuhn meets Weiss

Am heutigen Abend hat der Saxophonist Sandi Kuhn (Landesjazzpreisträger BadenWürttemberg 2013) den Stuttgarter Gitarristen Günther Weiß zu einer musikalischen „Cooking Session" eingeladen. Gemeinsam mit einer wunderbaren Rhythmsection werden sie in die große Kiste der Jazzund Grooveklassiker greifen und ein spannendes Gericht auf den Teller zaubern. Vielleicht steht auch die eine oder andere Eigenkreation auf der Speisekarte. Sollte es draussen noch so kalt sein - in der Kiste wird es heiß! Kommen Sie vorbei und lauschen Sie dieser wunderbaren Band! Sandi Kuhn - Saxophon Günther Weiß - Gitarre Markus Bodenseh - Kontrabass Lars Binder - Drums