Kulinarische Kräuterwanderung

Im Mittelalter stellten Kräuter eine wichtige Grundlage der Ernährung und der Heilkunst dar. Kräuter wurden in großen Mengen zum Würzen, für die Konservierung und als Medizin eingesetzt.

Was alles in den Wildkräutern steckt und wie sie in früheren Zeiten den Speisezettel bereicherten, erfahren die Teilnehmer während einer kleinen Wanderung auf den Höhen des Taubertals.

Dass diese Kräuter am Wegesrand nicht nur gesund sondern auch sehr schmackhaft sind, erleben die Teilnehmer im Anschluss bei einem vielfältigen Buffet auf der Burg Wertheim, in dem die Pflanzen kreativ verarbeitet wurden.