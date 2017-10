Kulinarischer Weihnachtsmarkt

Was wäre Weihnachten ohne die Vorfreude, die während der gesamten Adventszeit langsam aber stetig steigt?

Deshalb lässt es die Werbegemeinschaft Crailsheim am ersten Adventswochenende auf dem Marktplatz ganze drei Tage lang herrlich nach Weihnachten duften – und vor allem auch schmecken. Mit dem kulinarischen Weihnachtsmarkt wird den Besuchern ein ganz außergewöhnliches und in der Region einzigartiges Adventserlebnis geboten. Ein Weihnachtsmarkt, der neben Glühwein und Plätzchen mit einer ganzen Palette leckerer Köstlichkeiten aufwartet – kulinarische Genüsse von einfach bis exklusiv. Beginnend mit der XXL-Shoppingnacht am Freitag, 1. Dezember, wird das „weihnachtliche Schlaraffenland“ bis Sonntag, 3. Dezember, ein für alle Sinne berauschendes Erlebnis werden.

Kurzum: Für wahre Genießer könnte die Adventszeit schöner nicht beginnen als auf dem kulinarischen Weihnachtsmarkt in Crailsheim.