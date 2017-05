Die Kult(o)urnacht in Speyer findet in diesem Jahr am 09. Juni 2017 statt. Zahlreiche Kultureinrichtungen, darunter auch der Wilhelmsbau des TECHNIK MUSEUM SPEYER, öffnen von 19.00 Uhr bis 1.00 Uhr ihre Türen und bieten für die Nachtschwärmer ein buntes Programm.

Einen Ausflug in die gute alte Zeit verspricht das Museum Wilhelmsbau. Lange bevor das Grammophon das Licht der Welt erblickte, sorgten mechanische Musikinstrumente, die durch Walzen, Metallplatten oder Papierbänder gesteuerte wurden, in Cafés, Gasthäusern und den bürgerlichen Salons für die musikalische Unterhaltung. Im Museum Wilhelmsbau ist eine der größten Sammlungen mechanischer Instrumente in ganz Europa zu sehen. Durch das imposante Treppenhaus geht es zu den liebevoll arrangierten Vitrinen, jede für sich eine kleine Zeitkapsel. Ob historische Moden, zeitgenössische Accessoires, altes Spielzeug oder viele Gegenstände des bürgerlichen Alltags – dies wird alles im Museum Wilhelmsbau gezeigt. Ein weiterer Höhepunkt ist die weltweit einzigartige Puppensammlung aus den USA mit über 2500 Puppen der unterschiedlichsten Stilrichtungen. Für Fans der Kultserie „Lindenstraße“ gibt es gleich zwei Ausstellungsräume. Zum einen ist die Küche von Else Kling zu sehen, zum anderen gibt es eine Ausstellung zur Kunst aus der Lindenstraße.