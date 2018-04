22. Kult-Ur Open Air

Rogers Punkrock

Seit ihrem letzten Album „Nichts zu verlieren“ ist viel passiert bei den Düsseldorfern: Die ROGERS haben lässig die Charts geknackt und sich auf unzähligen Konzerten viele neue Freunde erspielt – sei es auf der extrem erfolgreichen Headliner-Tour als Support von solch unterschiedlichen Bands wie Bad Religion, Callejon und Jennifer Rostock oder bei denkwürdigenFestival-Abrissen auf dem Vainstream oder Deichbrand. Mit ihrem dritten Album „Augen auf“ etablieren sie sich endgültig als feste Größe in der deutschen Musiklandschaft.

SA - 22:15 UHR

GRIZZLY Heavy Pop-Punk

Seit dem Release ihres Debütalbums ‚KIDLIFE CRISIS’ 2016, mit welchem Sie #1 Amazon Bestseller Rock, #12 iTunes Pop Charts und #28 iTunes Album Charts erreichen konnten, ist bei den Heavy Pop-Punkern GRIZZLY viel geschehen.

SO - 23:30 UHR

Grup Huub Ska

Grup Huub macht einen Mix, der am Tanzen nicht vorbeiführt. Mit Melodien, die sich ohne Kompromiss im Kopf festsetzen und Beats, die Stillstand unmöglich machen, werden Liveshows einzigartig und kleine Clubs zur Großraumdisko.

FR - 23:30 UHR

SuperCharger Scandinavian Rock'n'Roll

"SuperCharger mixes rich guitars, piano, hammond and harmonica and heavy drums. Stirred up with rough whiskey vocals, all these elements together form a pure rock feel and live energy.

SA - 21:15 UHR

Go Go Gazelle Indierock

Mit Benzin und Leerlauf verschwanden 2015 zwei Bands vom Radar, die viele Jahre für Belebung in der deutschsprachigen Musikwelt gesorgt hatten. Ernüchterung? Wohl auch! Tristesse? Keineswegs!

SO - 22:15 UHR

Offbeatfront Ska/Rock

Du! Ja, genau du! Jaja, wir meinen dich! Du bist auf der Suche nach neuer Musik die so richtig ab geht? Ska ist das Stichwort nachdem du suchst! Wir sind Offbeatfront aus Oberösterreich und haben uns genau diese Musikrichtung auf die Fahne geschrieben.

FR - 22:15 UHR

Motor City Mayhem High Action Rock 'n' Roll

...Ready for some high-octane Rock N Roll?! Und das ganze schön wild, laut und rotzig?! Was zunächst vielleicht nach Skandinavien der 90er klingen mag, kommt direkt aus dem Süden der Republik. Motor City Mayhem aus Stuttgart spielen genau die Art Rock N Roll, die dich früh morgens schon dazu bringt, die erste Dose Bier aufzureißen.

SA - 20:15 UHR

The Vincent Raven Band Death 'n' Roll, Stoner Rock

Die “THE VINCENT RAVEN BAND“ ist bereits seit 2008 unterwegs, sie spielen einen Mix aus Hard Rock, Metal und Stoner.

SO - 20:15 UHR

Long Way Home California Rock

Was machen drei Jungs Anfang 20 aus der schwäbischen Provinz in ihrer Freizeit? Richtig, sie gründen eine Band. Zweieinhalb Jahre später, der Garagenproberaum ist mittlerweile zum Wohnzimmer geworden, zahlreiche Songs sind entstanden, über 100 Konzerte in ganz Deutschland wurden gespielt und das erste Album wurde vor über 450 Gästen released , soll es nun mit neuer Musik im Gepäck wieder auf die Autobahnen der Republik und quer durch Europa gehen!

SO - 19:15 UHR

Flowers in Syrup Alternativerock

Flowers in Syrup belegen die zeitlose Qualität von Hand gemachter, solider, musikalischer Arbeit. Das bedeutet es handelt sich hier um eine Band im historischen Kontext. Keiner und Niemand erkennen sich in ihren Songs wieder – treiben Harmonien an Grenzen und graben sich tief in Seelen.

SO

Dominik Tahedl Singer/Songwriter

Dominik Tahedl ist ein Singer/Songwriter aus Köngen. Er ist 24 Jahre alt und macht schon seit er klein ist Musik. Mit 7 Jahren begann er Gitarre zu spielen, mit 11 schrieb er seine ersten Songs, mit 16 nahm er Gesangsunterricht, spielte in mehreren Bands und seit 2013 tritt er als Solokünstler auf.

SO - 21:15 UHR

Parole Paula Punkrock

Endlich wieder Spass am Musik machen ... So lautet der Auftrag von PAROLE PAULA

SO - 18:15 UHR

1st class Gitarren-Rock

1st class kommen aus Weilheim und spielen straighten Gitarren-Rock. Die Gewinner des Newcomer Contests 2018 sind bereits seit 2013 unterwegs, ausschließlich mit ihren eigenen Songs und sie wissen zu überzeugen. Rockig wie AC/DC, mystisch wie Black Sabbath und locker wie Green Day gehen Paul (git, vox), Leo (drums) and Jakob (bass) an die Sache ran - ziemlich abgebrüht für ihre 13 Lenze ! Sehens- und hörenswert!

FR - 19:45 UHR

x² Dilli-Punk

Immer wenn ihr diese beiden Jungs seht kann das nur eins bedeuten! Jetzt gehts los! Wenn das Koffeschlagzeug zu dilletantischen Gitrarrenklängen ertönt und die schrillen Brunftlaute der lebischen Seemöwe zu hören sind, heißt es wieder: Doors Open.

SA - 19:15 UHR

Srebrne RUŽE Balkan Eu Rock Modern

Rockige Sound aus Balkan sehr sauber und Liebevoll zubereitet mit viel Emotion und Dynamik....

SA - 18:15 UHR

Jona Frakes Post-Hardcore

„Alles was uns und dich beschäftigt. Oder nur uns beschäftigt und dich vielleicht bald oder gleich. Oder auch gar nicht. Worte voller Vorwürfe und Hoffnung, herausgeschrien mit voller Wut, geflüstert mit absoluter Intensität. Umgeben von wunderschönem Geprügel.“ Jona Frakes kommen aus Tübingen und machen Post-Hardcore auf Deutsch.

FR - 21:15 UHR

Mountain Throne pure Hard 'n' Heavy

Mountain Throne tragen das tonnenschwere Erbe ursprünglichen, puren Heavy Metals und Hard Rocks etwa im Stile von Iron Maiden, Rainbow, den Scorpions oder Black Sabbath, aber auch Cirith Ungol oder Pagan Altar weiter und klingen doch eindeutig nach sich selbst; immer eigen, manchmal ein wenig kauzig.

FR - 20:15 UHR

Crowd of Exempt Nu Metal / Rock / Alternative

Harter Sound und lyrische Texte, das macht CoE aus. Ihr steht auf Nu Metal, Skatepunk und soliden Rock? Dann kommt ihr hier voll auf eure Kosten.

SA

Felix Bayer Blues

Hinter dem Namen "Felix Bayer" verbirgt sich ein 26jähriger Singer/Songwriter aus Köngen, der eigene Lieder mit ausdrucksstarken Texten in englischer Sprache spielt, die von Schicksalsschlägen seines Lebens geprägt sind.