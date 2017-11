Das große Finale

Nach 5 Jahren Kultschlagerparty mit Peter Anders im Stall in Esslingen findet nach über 27 Schlagerpartys am 01.12.2017 das GROSSE FINALE statt. Und wir sagen alles andere als zum Abschied leise Servus. Wir geben nochmal richtig Gas und lassen die vergangenen Partys Revue passieren. Das wird toll. Natürlich sorgt auch DJ Didi wieder an den Turntables für ordentliche Stimmung und eine kleine Überraschung ist auch schon in Vorbereitung. Wir freuen uns auf Euch.